Україна і Данія домовилися про запровадження механізму fast-track для інвестицій, який допоможе бізнесу швидше долати ринкові бар’єри та сприятиме поліпшенню бізнес-клімату. Відповідний меморандум про взаєморозуміння між урядами двох країн уклали під час проведення Дансько-українського бізнес-форуму 25 листопада в Києві. З українського боку документ підписала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, з данського — міністр підприємництва Мортен Бедскоу.

«Україна потребує збільшення приватних інвестицій заради швидкого відновлення нашої економіки. Ми працюємо над тим, щоб зміцнювати зв’язки між данськими й українськими компаніями, а також поліпшити умови ведення бізнесу в країні. Ми підписали меморандум, що передбачає запровадження fast-track mechanism між урядами наших країн. Він діятиме як єдина точка входу для подолання бар’єрів, з якими стикаються данські компанії та інвестори в Україні», — наголосила Юлія Свириденко.

Представники влади Данії й України проводитимуть регулярні зустрічі з данськими компаніями, що працюють в Україні, на яких вони матимуть змогу розказати про складнощі, що з ними стикаються під час інвестування та ведення бізнесу. Також сторони налагодять постійний зв’язок між урядами обох країн для розв’язання нагальних питань.

«Уряд Данії й данський бізнес стоять пліч-о-пліч з Україною. Розпочинати нині вести бізнес у вашій країні непросто, але данські компанії прагнуть це робити. Ми повинні підтримувати їх у цьому прагненні. Тому разом з першим віцепрем’єр-міністром — міністром економіки Юлією Свириденко ми підписали угоду про допомогу данському бізнесу, який бере участь у відбудові України. Данські компанії готові брати на себе велику відповідальність та ділитися власними знаннями й досвідом у багатьох галузях — від зеленої енергетики чи нових технологій до зміцнення критичної інфраструктури. Це ще один приклад ефективної співпраці між нашими країнами», — заявив Мортен Бедскоу.

Цей меморандум — продовження меморандумe, підписаного між урядами України й Данії у квітні 2024 року. Він передбачав нове фінансування обсягом приблизно 40 мільйонів євро для інвестиційного фонду Данії EIFO для сприяння новим інвестиціzм в економіку України. У межах цього документа для підтримки критичної інфраструктури, що використовує поновлювану енергетику, данський уряд надав додаткове фінансування до українського механізму EIFO на приблизно 380 мільйонів євро.

Юлія Свириденко подякувала данському бізнесу, який продовжує не тільки працювати в Україні під час війни, а й інвестує в модернізацію та розширення виробництва. Українсько-данський бізнес-форум відвідала майже сотня представників українського й данського бізнесів. Його мета — поглибити співпрацю між приватними секторами обох держав, сприяти локалізації данських виробництв в Україні, створенню спільних підприємств та залученню інвестицій.

Перспективи такої співпраці взаємовигідні для обох країн. Адже українська інтеграція до внутрішнього ринку ЄС створює багато можливостей для данських компаній, які бажають масштабувати свій бізнес.

Джерело: Міністерство економіки