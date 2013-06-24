Понад 18 000 підприємців отримали гранти на відкриття або розвиток бізнесу за урядовим проєктом «єРобота». За два роки дії проєкту держава інвестувала через гранти в підприємництво 8,5 млрд грн. Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Підтримка й стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу — важливий пріоритет уряду. За державної підтримки відкрито тисячі нових компаній, а вже наявні отримали можливості для зростання, збільшення обсягів виробництва, виходу на нові ринки. Вони працюють, сплачують податки, створюють робочі місця — понад 55 тисяч нових робочих місць у різних галузях створять отримувачі грантів», — зазначила вона.

З часу впровадження проєкту «єРобота» у липні 2022 року за програмою «Власна справа» видано 16 490 мікрогрантів на 3,9 млрд грн. На розвиток переробних підприємств — 672 гранти на 3,4 млрд грн, на садівництво та розвиток тепличного господарства — 211 грантів на 925 млн грн, ветеранам та членам їхніх родин видано 634 гранти на 283 млн грн.

Міністерство економіки нагадує, що подати заявку на отримання гранту можуть і підприємці, і люди, які не мають досвіду ведення бізнесу. Обов’язкова умова отримання гранту — створення нових робочих місць: від одного-двох для мікрогранту до кількох десятків для грантів за іншими програмами.