Міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписали Лист про наміри щодо реалізації фінансової підтримки оборонного виробництва в Україні. Документ, укладений між Міністерством оборони, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерством оборони Королівства Данія, передбачає залучення майже 600 млн євро інвестицій, що стане поштовхом для розвитку української оборонної промисловості. Із цієї суми Данія надає 175 млн євро, ще 400 млн євро буде залучено з надприбутків від заморожених російських активів.

«Це прямий внесок у розвиток українських ударних БпЛА, ракет та протитанкових комплексів. Фінансова підтримка дасть змогу швидше доставити необхідне озброєння на поле бою, що посилить обороноздатність української армії», — підкреслив Рустем Умєров.

Данія активно підтримує Україну в розвитку військового потенціалу. У межах співпраці із цією країною ЗСУ отримали 18 самохідних артилерійських установок (САУ) «Богдана», виробництво яких профінансувало Королівство Данія.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін висловив вдячність данським партнерам: «Ми вдячні уряду та народу Данії за непохитну підтримку. Ці інвестиції не лише сприяють посиленню української обороноздатності, а й допомагають нашій економіці вистояти в умовах війни. Для нас велика честь мати таких союзників, як Данія».

Рустем Умєров зазначив, що Україна відкрита для нових форматів співпраці з іншими європейськими країнами.

«Наша мета — сильна оборонна промисловість, яка забезпечить перемогу на полі бою та відновлення територіальної цілісності держави», — підсумував він, повідомляє Міноборони.