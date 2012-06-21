У Сумах група компаній «Технологія» заклала фундамент нового заводу з випуску коркувальних та поліграфічних виробів загальною вартістю 115 мільйонів гривень. Виробництво буде оснащене сучасним технологічним обладнанням, що відповідає світовим та європейським стандартам.
Як заявив голова Сумської ОДА Микола Клочко, це гарний приклад залучення інвестицій, створення нових робочих місць, соціально відповідального бізнесу. Це й значні додаткові кошти для місцевих бюджетів.
До кінця 2019-го, тобто після завершення будівництва, тут матимуть високооплачувану роботу щонайменше 200 сумчан, а підприємство щороку випускатиме 3,5 мільйона тонн готової продукції — виробів для харчової та фармацевтичної промисловості.
До речі, за даними департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської ОДА, торік суб’єкти господарювання усіх форм власності інвестували у розвиток Cлобожанського краю близько 5,5 мільярда гривень.
А на Львівщині вже відкрили третій завод із виробництва автомобільних салонів. Потужності підприємства «Бадер-Аунде Україна» розташовані у селі Кожичі Яворівського району.
На новому заводі вироблятимуть елементи салону та шитимуть сидіння для європейських марок автомобілів.
Як розповів керівник «Бадер-Аунде Україна» Андрій Павлунь, тут виконуватимуть замовлення для марки Audi, а в майбутньому новостворений проект планує виконувати замовлення для авто Daimler (Merceder-Benz) та Skoda.
Як зазначають у прес-службі Львівської ОДА, в цей проект сумарно буде інвестовано близько 10 мільйонів євро, з них понад 2 мільйони — в обладнання. Створено понад 800 робочих місць.
«Ми не вимагаємо спеціальних вмінь, адже готові навчити кожного. Це можливість розпочати кар’єру для тих, хто хоче змінити роботу або перебуває у пошуку і прагне працювати у динамічній компанії, орієнтованій на німецькі виробничі та соціальні стандарти», — зазначає Андрій Павлунь.
Олександр ВЕРТІЛЬ, Христина ГОРОБЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»