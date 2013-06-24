Інвестиції у розбудову сміттєобробної інфраструктури в Україні та співпраця з Німеччиною стали темою спілкування Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця з Послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером та керівниками інвестиційних компаній, які мають понад 45 років досвіду у сфері управління відходами та брали участь у розбудові сміттєобробної інфраструктури Австрії, Туреччини, Німеччини, Чехії, Угорщини, Словаччини та Єгипту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За словами Руслана Стрільця, досвід Австрії вважається одним з найуспішніших в ЄС у сфері управління відходами та говорить про те, що сміттєобробна інфраструктура може бути екологічно дружньою.

«Почув від них реальну готовність інвестувати у розвиток сміттєобробної інфраструктури на Івано-Франківщині. Кластер складатиметься із 5 заводів, які сукупно перероблятимуть понад 470 тис. тонн відходів на рік. Вартість проекту – понад 155 млн євро. Тут є реальна готовність та зацікавленість громад, тому проект активно рухається. Важливо, що інвестори приходять вже з розумінням як це має працювати у тій чи іншій області та пропонують конкретні рішення. Це означає, що команда Міндовкілля за останні півтора роки провела колосальну роботу з підготовки регіонів до реформи та залучення інвестицій у розвиток сміттєобробної інфраструктури», - зазначив Руслан Стрілець.

Очільник Міндовкілля закликав й усі інші області також долучатися до розвитку системи управління відходами в Україні. «Впевнений, що Івано-Франківщина, Полтавщина, Одещина, Київщина та Закарпаття стануть гарними прикладами для інших регіонів і вони також підуть цим шляхом. Україна, нарешті, отримає більш ніж 200 нових сучасних заводів європейського зразка. Дякую інвесторам за продуктивну зустріч і Послу Німеччини Мартіну Єгеру за постійну підтримку України», - зауважив Руслан Стрілець.