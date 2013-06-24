Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з головою правління глобального цифрового оператора Veon Оггі Фабелою. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ключовою темою діалогу стали інвестиції компанії в Україну. Зокрема, під час Конференції з відновлення України VEON задекларувала наміри інвестувати в Україну 1 мільярд доларів США протягом наступних п’яти років. Одним з напрямків для інвестицій розглядається і енергетичний сектор.

Очільник Міненерго ознайомив гостя зі складною ситуацією в українському енергетичному секторі після масованих російських атак.

Герман Галущенко акцентував, що для забезпечення стійкості системи необхідне нарощування потужностей генерації та децентралізація. Міністр також розповів про рішення, які ухвалюються для дерегуляції та усунення бюрократичних перешкод для розвитку розподіленої генерації на місцях.

Під час зустрічі обговорювалися шляхи реалізації проєктів приватного сектору в енергетиці, зокрема встановлення газових турбін, газопоршневих установок, а також потужностей відновлюваної енергетики та сучасних систем накопичення електроенергії.

Сторони також обговорили перспективи проєктів модернізації, розвитку та посилення електричних мереж.