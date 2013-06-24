У Нью­Йорку (США) триває 68­ма сесія Комісії Організації Об’єднаних Націй зі становища жінок. Пріоритетна тема цьогорічної комісії — прискорення досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат шляхом подолання бідності, зміцнення інституцій і фінансування з урахуванням гендерного підходу.

Від України участь у сесії бере делегація урядовців, парламентарів та представників профільних громадських організацій, зокрема заступник міністра закордонних справ Ірина Боровець, урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко та заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Ірина Постоловська.

Віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина бере участь у заходах комісії онлайн. Виступаючи на відкритті, вона окреслила ключові підсумки впровадження політики гендерної рівності, а також подальші пріоритетні напрями в умовах війни, що триває. Це і перепрофілювання ринку праці з урахуванням створення можливостей для жінок опановувати традиційно чоловічі професії, підтримка родин військовослужбовців та ветеранів, посилення економічної спроможності жінок, а також підтримка постраждалих від насильства, зокрема сексуального під час війни тощо.

Ольга Стефанішина наголосила, що важливим досягненням минулого року стало затвердження Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року. Віцепрем’єр також відзначила роботу українського уряду щодо втілення плану гендерно збалансованого та інклюзивного відновлення країни, виокремила критичну необхідність продовження підтримки України та постраждалих внаслідок війни. Вона розповіла про пілотний проєкт щодо невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства, який реалізують у країні, й закликала міжнародну спільноту мобілізувати зусилля для підтримки постраждалих від війни, зокрема через використання заморожених російських активів.

«Ця підтримка життєво важлива для допомоги всім, хто постраждав від війни, і сприяння відновленню нашої країни вже зараз. Це продемонструє глобальну солідарність у підтримці постраждалих на шляху до їхнього зцілення та відновлення, а також стане елементом досягнення глобальної справедливості», — наголосила Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єр­міністр висловила вдячність міжнародним партнерам, які підтримують українців, допомагають країні зберегти стійкість і навіть розвиватися.

«Нині в Україні ми не маємо права на помилку. Тому завжди використовуємо можливість вивчити успішні кейси наших міжнародних партнерів. Саме для цього й потрібні такі платформи, як ця. Світ готовий ділитися з нами своїм досвідом, а ми — експертизою, яку маємо сьогодні. І ми закликаємо інших рухатися пліч­о­пліч цим шляхом», — зазначила Ольга Стефанішина.

Комісія зі становища жінок — функціональний орган Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР). Вона займається оглядом застосування міжнародних стандартів із захисту та просування прав жінок, а також розробленням пропозицій щодо їх виконання.

Джерело:

Служба віцепрем’єр­міністра