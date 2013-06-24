З початку повномасштабного вторгнення українські громадяни, бізнес, зокрема банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики на понад 1 трильйон гривень (у цій сумі не враховано емісію НБУ та докапіталізацію Укрфінжитла протягом 2022 року). Ці кошти відіграли істотну роль у підтримці фінансової стабільності країни в умовах війни.

«Завдяки залученим коштам від ОВДП ми змогли профінансувати понад 200 днів нашої оборони та захисту, що еквівалентно 15% ВВП України 2023 року. Загалом інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Усього в обігу нині перебувають ОВДП на понад 1,6 трлн грн, з яких частка комерційних банків — 42,2%, Нацбанку — 41,5%, юридичних осіб — 10%, фізичних осіб — 3,8%, нерезидентів — 2,4%, територіальних громад — 0,1%.

Громадяни та представники бізнесу значно підвищили свою зацікавленість у купівлі ОВДП. Обсяг вкладень фізичних осіб з 2016 року зріс приблизно у 600 разів, а з 24 лютого 2022­го — більш ніж у 2,4 раза. Юридичні особи збільшили свої інвестиції в ОВДП усемеро з 2016 року та удвічі з початку повномасштабного вторгнення.

За період із січня 2022­го по березень 2024 року виплачено купонного доходу українським фізичним і юридичним особам (без банків) на суму 31,5 млрд грн, іноземним — 19 млрд грн, що в сумі становить 50,5 млрд грн.

Поряд із дохідністю важлива характеристика — висока ліквідність ОВДП на вторинному ринку, адже інвестори можуть у будь­який момент продати облігації за актуальною ринковою ціною.

Зручні цифрові рішення для придбання облігацій, ринкова дохідність, яка перевищує інфляційні очікування, та 100% гарантія повернення коштів від держави роблять державні облігації найбільш привабливим інструментом на ринку.

Це підтверджується статистикою середньоденного обсягу угод за номінальною вартістю, який наразі становить близько 2,4 млрд грн в еквіваленті, що на 26% вище порівняно з середньоденним показником 2021 року. Такі дані свідчать про наявність достатньої кількості учасників на ринку для забезпечення ефективної торгівлі.

Джерело: Міністерство фінансів