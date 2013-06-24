Україна пропонує іноземному бізнесу широкий спектр інвестиційних можливостей у найперспективніших галузях. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час бізнес-форуму із представниками австрійських ділових кіл, який відбувся в Києві.

Глава українського уряду зазначив, що інвестиції в Україну — це внесок у майбутнього члена ЄС, а українська відбудова стане найбільшим подібним проєктом в Європі за останні 80 років. За словами Дениса Шмигаля, енергетика — один зі стратегічних напрямів, який може бути привабливим для інвесторів.

«Ми плануємо розвивати ядерну енергетику, інвестувати в зелений перехід, а також розширювати торгівлю електроенергією із країнами Європи. Україна має другі на континенті запаси газу, а також найбільші газові сховища в Європі. І ця інфраструктура потребує масштабної модернізації та інвестицій», — наголосив Прем’єр.

Критична сировина — ще один важливий сектор співпраці, в якому 2021 року Україна та ЄС підписали меморандум про партнерство. Денис Шмигаль висловив упевненість, що співпраця в цій галузі матиме обопільну вигоду.

Перспективна, за словами Дениса Шмигаля, також галузь будівництва та інфраструктури: «І зараз, і після завершення війни нам буде потрібна величезна кількість будівельних матеріалів і нових технологій. Це стосується відновлення та будівництва житла, доріг, мостів, залізниці, соціальної інфраструктури».

Прем’єр-міністр наголосив, що вигідними є вкладення в оборонно-промисловий комплекс: «Україна інвестує мільярди доларів у цей сектор. Ми відкриваємо R&D центри та вкладаємося у сучасні технології подвійного призначення. Розраховуємо на тісну співпрацю в цьому питанні з нашими партнерами».

Аграрний сектор Прем’єр-міністр назвав не лише високоприбутковим напрямом бізнесу, а й елементом глобальної продовольчої безпеки.

«Наша амбіція — стати світовим центром переробки сільськогосподарської продукції», — наголосив він.

Глава уряду зазначив, що Україна — один з лідерів у диджиталізації держпослуг, а українську експертизу з кібербезпеки визнано у всьому світі. Крім того, наша держава посідає друге місце серед країн Центральної та Східної Європи за кількістю компаній, які працюють з розвитком штучного інтелекту. Саме тому, за словами Дениса Шмигаля, інвестиції у сектор цифровізації та hi-tech вигідні й гарантують доступ до провідних технологій і висококваліфікованих фахівців, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.