Нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №8069) щодо особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Йдеться також про націоналізацію банків у нашій державі.

«Урядовий кур’єр» вирішив ретельно ознайомитися з цим документом та виявити його позитивні й негативні сторони.