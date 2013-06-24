За два місяці роботи інвестиційної платформи Advantage Ukraine надійшло більш ніж 370 запитів. Про це свідчать оперативні дані Міністерства економіки. Зокрема, отримано понад 100 запитів від стратегічних та портфельних інвесторів зі США, Великої Британії, Німеччини, Данії, Бельгії, Республіки Корея тощо.
У межах ініціативи Advantage Ukraine інвестори передовсім цікавляться такими галузями української економіки, як інновації та технології, агропромисловий комплекс, видобуток корисних копалин, інфраструктура, промислове виробництво та логістика. Чималий інтерес викликають проєкти в секторі енергетики та оборонної промисловості.
«Для стимулювання притоку прямих іноземних інвестицій Мінекономіки активно працює з міжнародними партнерами над механізмом страхування військових ризиків та щодо залучення боргового фінансування від МФО для реалізації інвестиційних проєктів. Попри напружену воєнно-економічну ситуацію, більшість потенційних інвесторів розуміють невідворотність євроатлантичної інтеграції України і вже зараз готові розглядати проєкти в секторах, які традиційно мають глобальні конкурентні переваги, або спрямовані на повоєнну відбудову України», — зазначив заступник міністра економіки Олександр Грибан.
Проєктна команда Advantage Ukraine, що працює за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», обробляє запити іноземних інвесторів, надає професійні консультації й аналітичну підтримку вітчизняним компаніям, котрі прагнуть залучити акціонерний або борговий капітал. Найбільше перспективних проєктів зосереджено в агропромисловому секторі, в галузях інновацій і технологій та енергетики.
Відповідно до статистики advantageukraine.com, за два місяці роботи платформу відвідали десятки тисяч користувачів зі 140 країн. Більшість — із країн «Великої сімки» (G7).
Міністерство економіки нагадує, що ініціативу із залучення інвестицій Advantage Ukraine було презентовано 6 вересня в межах великої кампанії, розробленої WPP за підтримки Президента України. На платформі зібрано інвестиційні проєкти та можливості у десяти галузях економіки із загальним потенціалом на суму понад $400 мільярдів.