Голова правління НБУ Яків Смолій заявив сьогодні на прес-конференції, що інвестування у крипто валюти є надто небезпечною справою. «Той, хто у них інвестує, «наривається» на дуже великі ризики. Особисто я не інвестував у криптовалюти. Я до них ставлюся…, не хочу сказати, що негативно… Я не вважаю, що їх треба закривати», – сказав він.
За його словами, у криптовалюти є дві складові. Насамперед криптовалюти в основному побудовані на технології блокчейн. Це те, що стало популярним останні роки. Ці IТ-технології можна застосовувати і в інших галузях, в інших прикладних системах, що відкриває для них широкі можливості в майбутньому.
«НБУ висловив свою позицію: ми не визнаємо це платіжним засобом, тому що відсутній єдиний емісійний центр, і нема можливості обміняти валюту. Так є курс, але він дуже волатильний, і той, хто інвестує у криптовалюти, він «наривається» на дуже великі ризики», – заявив глава регулятору.
За його словами, якщо інвестор придбав цей інструмент, він насамперед повинен бути легалізованим та ідентифікованим. «Інвестор повинен сплатити податки, якщо він на цьому заробив. Цей інструмент не повинен бути засобом відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом», – резюмував він.