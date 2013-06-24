Вже другий рік поспіль, національний природний парк «Гуцульщина» активно приймає військовослужбовців, що перебувають на Косівщині у відпочинково-реабілітаційному таборі для бійців АТО «З любов’ю в серці». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Цими днями відбувся черговий заїзд військових, у рамках програми з відновлення, учасники табору відвідали науково-просвітницький центр Парку.

Воїни відвідали «Гуцульську світлицю» – музейно-креативний простір, в якому можна доторкнутись до культурного надбання Гуцульщини, відчути натхненний дух краю.

«Для наших захисників у нацпарку проводилася оздоровча верхова їзда, яка відіграє дуже важливу роль для реабілітації військовослужбовців. Проходила вона у центрі гуцульського коня «Гуцулик». Це новий та позитивний досвід для військових, який сприяє відновленню уважності, швидкості реакції, допомагає долати страх, агресію та повертає до повноцінного життя. Заняття мають великий позитивний вплив на фізіологічне відновлення людини завдяки своєрідній амплітуді рухів та позитивній біоенергетиці коня. Реабілітація військових – одне з найважливіших завдань, які стоять перед нами сьогодні. Саме тому, природоохоронці активно працюють над впровадженням реабілітаційних програм, спрямованих на відновлення військових після служби», — зазначив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.