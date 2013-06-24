Іран знаходиться «скоріше в тижнях, ніж у місяцях» від володіння достатньою кількістю збагаченого урану для створення атомної бомби.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі,

За його словами, рівень збагачення урану в Ірані майже доведений до необхідного для створення ядерної зброї, що викликає занепокоєння. Однак Гроссі додав, що все ж таки не можна робити висновок, що Іран володіє такою зброєю вже зараз.

На думку глави МАГАТЕ, створення функціонуючої ядерної боєголовки вимагає, крім виробництва збагаченого урану, «безліч інших речей» - наприклад, проведення випробувань.

Запевнення Ірану в тому, що ядерні технології потрібні країні «для медичних і цивільних» цілей, викликають додаткові запитання, заявив Гроссі. Наприклад, навіщо для цих цілей потрібні «такі обсяги» збагаченого урану і «така швидкість» його виробництва. Ці побоювання, за його словами, посилюються тим, що у МАГАТЕ немає «необхідного рівня видимості» діяльності іранських колег.

На запитання журналіста про те, чи може бути так, що Іран ефективно розробляє ядерну зброю, а МАГАТЕ про це не знає, Гроссі відповів, що «не може говорити про це» через брак інформації.

У ході інтерв'ю глава МАГАТЕ також зазначив, що в умовах війни Ізраїлю з ХАМАСом, а також війни Росії проти України виникла «тривожна тенденція» нормалізації розмов, пов'язаних з атаками на ядерні об'єкти, як у випадку з тимчасово окупованою військами РФ Запорізькою АЕС, або навіть загроз застосування ядерної зброї, озвученої в уряді Ізраїлю на початку війни з ХАМАСом.

Подібна нормалізація, за словами Гроссі, веде до поступового руйнування режиму нерозповсюдження ядерної зброї, що дозволяло уникати ядерної війни протягом останніх 70 років.

Джерело: Укрінформ