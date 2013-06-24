Національні банківські та платіжні системи Ірану та росії буде об’єднано.

Як повідомляє Укрінформ, про це оголосив міністр фінансів Ірану Ехзан Хандузі, пише Сіньхуа.

«Між іранським та російськими центробанками були проведені перемовини, і, сподіваюся, що сполучення між банківськими мережами та національними платіжними системами «Шетаб» і «Мир» буде встановлено протягом двох-трьох місяців», – заявив Хандузі.

За його словами, об’єднання банківських мереж сприятиме комерційній діяльності та туризму.

Після виходу з росії Visa та MasterCard національна платіжна система "Мир" залишилися єдиним засобом використання платіжних карток на території росії. Однак "Мир" не працює практично ніде поза межами росії, а ті закордонні банки, які раніше погоджувалися приймати картки цієї системи, відмовляються від цього через вплив міжнародних санкцій. У вересні голова Національної системи платіжних карток Володимир Комлєв – саме ця структура розробила «Мир» – потрапив під санкції США.

Нагадаємо, Іранне визнає застосування своїх дронів-камікадзе російськими військами в Україні.