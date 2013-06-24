В України є юридичні інструменти, аби притягнути росію до відповідальності та компенсувати завдану шкоду за рахунок російських грошей та активів. Про це повідомила заступник Міністра юстиції України Ірина Мудра, передає Урядовий портал.

Україна подала першу частину міждержавного позову до ЄСПЛ про притягнення росії до відповідальності за порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

«Більш того, позов міститиме також вимоги щодо справедливої компенсації за завдану громадянам та приватним юридичним особам шкоду їхньому майну, тобто порушення права власності, які міститься у ст.1. Додаткового Протоколу 1 Європейської конвенції. Україна зробить все можливе, аби отримати рішення та визнати росію відповідальною за масові порушення прав людини, а також отримати справедливу сатисфакцію», - зазначила Ірина Мудра.

Крім того, по справі Україна проти рф щодо звинувачень у вчиненні геноциду Міністерство закордонних справ теж готує подання повного меморандуму найближчими днями. росія свій контрмеморандум повинна подати до 23.03.2023. Проте ці строки можуть змінитися, адже після подання меморандуму Україною росія матиме до 3-х місяців для подачі своїх заперечень щодо юрисдикції. У меморандумі України передбачається включити загальні положення щодо репарацій з боку рф. Генеральна прокуратура розслідує воєнні злочини, вчинені на території України, та готує повну доказову базу для Міжнародного кримінального суду. МКС направив до України рекордну групу експертів з 42 слідчих, судових експертів для збору показів свідків та підтвердження даних про воєнні злочини російської армії. На жаль, зауважила заступник, МКС не має компетенції розслідування злочинів агресії, адже ані Україна, ані рф не ратифікували Римський статут. Для притягнення військового і політичного керівництва рф до відповідальності за злочини агресії, Україна в особі МЗС ініціювала створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу.

«Водночас озвучені юридичні інстанції не дають дієвих механізмів для отримання компенсації, адже, як відомо, рф була виключена із Ради Європи та денонсувала конвенцію. Тож навіть отримавши рішення ЄСПЛ, що буде, безперечно, вагомим політичним аргументом для України, проте механізму виконання такого рішення у примусовому порядку з метою стягнення компенсації з рф є малоймовірним. Тому виникає необхідність у розробці та впровадженні нового компенсаційного механізму», - наголосила Ірина Мудра.

Як зазначила заступник Міністра, Україна ініціювала розробку такого механізму. Указом Президента України створено робочу групу з розробки та впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії рф. До складу такої групи увійшли як українські державні діячі, парламентарі, представники Уряду та Офісу Президента, так і провідні юристи, у тому числі міжнародні. Робочій групі доручено розробити пропозиції щодо засобів та правових інструментів відшкодування шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії рф. Через укладання окремого міжнародного договору між Україною і зацікавленими державами-союзниками буде передбачено механізм розгляду вимог України та інших фізичних та юридичних осіб, які постраждали від російської агресії, щодо компенсації втрат; механізм забезпечення наявності майна рф, за рахунок якого буде відбуватися така компенсація; та механізм виконання таких рішень щодо компенсації.

Джерелом для компенсації рішень Компенсаційної комісії буде Компенсаційний Фонд, який наповнюється: за рахунок активів рф та повʼязаних осіб, арештованих та конфіскованих в державах-учасницях договору; за рахунок прямих внесків рф у разі згоди рф на участь в механізмі; за рахунок різного роду податків, зборів, мит від продажу російських товарів.

У разі потреби буде передбачено зобовʼязання щодо впровадження законодавства на національному рівні країн-учасниць, яке уможливить таку конфіскацію. Виконання рішень Компенсаційної комісії здійснюватиметься за рахунок коштів та активів Фонду. У разі недостатності коштів у Компенсаційному фонді, або не функціональності Фонду з тих чи інших причин, виконання рішень Комісії буде здійснюватися в порядку екзекватури іноземних арбітражних чи судових рішень в судах держав-учасниць у відношенні до усього майна рф, яке знаходиться на території держав-учасниць.

Для виконання в судовому порядку, держави-учасниці беруть на себе зобов’язання впровадити відповідні зміни в національне законодавство, яке обмежує суверенний імунітет рф та російського майна для цілей виконання рішень на підставі цього договору.

«Отже, для того, щоб механізм запрацював, дійсно потрібно зробити вагомий обсяг роботи. Насамперед, забезпечити укладення міжнародного договору між Україною та зацікавленими країнами-союзниками, на підставі якого буде запроваджено компенсаційний механізм. Механізм є новим, унікальним і потребує змін не лише на рівні міжнародного права в частині укладання міжнародної угоди, а й глибокої роботи із національним законодавством багатьох держав. Україна вже почала дуже активну роботу на дипломатичній арені. Минулого тижня українська делегація у складі представників МЗС, Міністерства юстиції, парламентарів здійснила візит до Ради Європи. Були продуктивні зустрічі з Президентом ПАРЄ Ради Європи; з приватним офісом Генерального секретаря; з секретаріатом Кабінету Міністрів; з Генеральним директоратом з прав людини і верховенства права; із директоратом юрисконсульта ЄСПЛ; з директоратом з юридичних питань та публічного права. За результатами цих зустрічей було домовлено про те, що Україна виступить на засіданні Комітету Міністрів, який відбудеться у вересні місяці для отримання відповідного рішення щодо створення компенсаційного механізму. Попереду ще багато кропіткої роботи. Україна та українці не зупиняться. Росія обов’язково буде притягнута до відповідальності , а її військове та політичне керівництво понесе покарання», - підсумувала Ірина Мудра.