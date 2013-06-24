Під головуванням Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук відбулася міжвідомча нарада щодо формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів. Про це повідомляє Урядовий портал.

До обговорення долучилися Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, Міністр соціальної політики Оксана Жолнович, представники Міністерства оборони, а також Офісу Президента.

Учасники наради погодилися, що питання повернення ветеранів до мирного життя має розглядатися комплексно. Так, відомства представили власні програми підтримки захисників України. Вони стосуються, зокрема, соціальної адаптації, психологічної реабілітації, працевлаштування, стимулювання розвитку підприємництва серед ветеранів.

Реалізація кожної з цих програм потребує постійної міжвідомчої взаємодії, тож сьогоднішня нарада має стати своєрідним майданчиком для подальших напрацювань.

«Громадяни, які захищають Батьківщину, мають бути впевнені у підтримці держави. Особливо ті захисники та захисниці, які отримали поранення внаслідок бойових дій. Вони не мусять доводити свій статус, проходячи численні бюрократичні процедури. В цьому питанні потрібно запроваджувати цифрові інструменти, рішення мають прийматися автоматично, з мінімальним впливом людського фактору. Ці люди захищають нас на фронті, тож ми як держава маємо гарантувати їм соціальний захист у мирному житті», – наголосила Ірина Верещук.