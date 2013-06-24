1 квітня під головуванням Віце-прем’єр-міністра –Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук відбулася виїзна нарада Координаційного штабу з питань відновлення деокупованих територій. У фокусі уваги учасників було гуманітарне розмінування та відбудова звільнених територій Херсонщини. Про це повідомляє Урядовий портал.

В області надскладна ситуація, втім Мінреінтеграції спільно із обласною військовою адміністрацією залучає до цих процесів всі можливі відомства та служби. Зокрема, й міжнародних донорів. Вони сприятимуть відновленню та інформуванню населення щодо мінної небезпеки.

Наразі в пріоритеті критична інфраструктура: газ, вода та тепло. Поновити їх подачу взялися не лише місцеві комунальні служби, але й інші регіони, а також міжнародники.

«Партнери мають розуміти, що люди тут живуть у надскладних умовах. Тож для відродження нормального життя на звільнених територіях треба залучати всі можливі ресурси. Маємо не говорити, а діяти!» – підсумувала Віце-прем’єр-міністр.