Допомога Україні – це інвестиція країни Заходу у власну безпеку. Про це в інтерв'ю італійському телеканалу RAI заявила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. На її переконання, за рік повномасштабної війни українці переконливо показали світові свою здатність і бажання захистити рідну землю. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами посадовиці, ми маємо шалену мотивацію, бо любимо свою землю, господарюємо на ній і вона нам за це віддячує. Тому прагнемо відновити кордони держави, визнані міжнародним правом. Країни Заходу не помилилися, коли повинні допомогти нам у цьому.

«Їхні лідери чітко усвідомлюють, чим є росія насправді. Інвестуючи в безпекову складову України, вони також допомагають передовсім собі, своїм державам, націям і народам. Джозеф Байден, інші лідери провідних держав чітко розуміють, що це інвестиція у світовий порядок і світ, який дуже необхідний не лише нам. Він необхідний всім», – резюмувала віце-прем'єр-міністр.