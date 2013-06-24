У Польщі готується законопроект, який передбачатиме перестрахування ризиків зареєстрованих в Україні підприємств з польським капіталом у сферах контрактів та інвестицій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перестрахування буде відбуватися за рахунок польської державної Корпорації страхування (KUKE) на довгостроковий період (2 і більше років). Також планується запровадження перестрахування вантажів, які перевозяться в Україну.

Наразі в Україні працюють близько 3 тисяч компаній із польським капіталом. російська військова агресія суттєво вплинула на оцінку ризиків в інвестиціях, торгівлі, логістиці тощо. Законодавча новація збільшить зацікавленість польського бізнесу та додасть йому впевненості. А Україна своєю чергою зможе розраховувати на стабільні довгострокові польські інвестиції та поставки життєво важливого імпорту.

Це вже не перший крок з боку Польщі по страховій підтримці компаній, які працюють з Україною. У червні цього року польський Уряд ухвалив рішення щодо розширення можливостей страхування ризиків у двосторонній торгівлі. Страхові гарантії також надала KUKE. Відповідне страхування покриває контракти на постачання продукції, що входить до переліку критичного імпорту.

Варто додати, що Польща є другим (після Китаю) серед найбільших світових торговельних партнерів України. Та першим – серед європейських партнерів. Сукупний обсяг двосторонньої торгівлі за 2021 рік склав майже 11 млрд доларів США.

Цікаво, що війна не знизила, а навпаки – посилила активність. За січень-червень 2022 року товарообіг між Україною та Польщею склав 5,4 млрд доларів США, що на 17% більше за показники відповідного минулорічного періоду.

«Ми дуже вдячні польським партнерам за ініціативи економічної підтримки. У тому числі через інструменти страхування польського бізнесу. Українська економіка тримається й розвивається значною мірою завдяки допомозі з боку Польщі, яка стала нашим економічним хабом», – зазначила Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.