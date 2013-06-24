Віце-прем’єр Ірина Верещук під час прямого включення в ефір національного телемарафону наголосила: ініціатива Мінреінтеграції заборонити виселення ВПО із навчальних закладів підтримана. Ніхто не буде виселяти людей без надання їм іншого прихистку. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Відвідала у Запоріжжі два освітні заклади, стосовно яких ми отримали сигнали на гарячу лінії Мінреінтеграції. До нас звернулися близько 250 осіб і повідомили, що їх найближчим часом хочуть виселити, – навела приклад посадовиця. – Ми зв'язалися з місцевою владою. Питання вирішено. Люди не будуть виселені, всі їхні права – збережені. Так само і по інших закладах».

Ірина Верещук закликала ВПО у разі проблем звертатися на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548. Всі повідомлення будуть опрацьовані.