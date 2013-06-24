Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук провела зустріч із Державним секретарем Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Йохеном Фласбартом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обговорювалися двосторонні проекти. Деякі з них добре зарекомендували себе ще до повномасштабної війни. Проте зараз, на переконання Віце-прем'єр-міністра, у пріоритеті – фінансування житлових програм для внутрішніх переселенців.

«В Україні налічується велика кількість ВПО. Ще більше людей потребують житла. Тому я була б вдячна, якби ми разом розглянули цей напрям і збільшили фінансування саме на нього», – зазначила Ірина Верещук.

Вона закликала німецьких партнерів розглянути можливість молодіжного житлового кредитування під низькі відсотки. З одного боку, це охопить більшу кількість людей, які отримають змогу в короткій перспективі мати власне житло. З іншого – заохочуватиме людей до працевлаштування.