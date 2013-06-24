Житомирщина приймала евакуйованих мешканців Донецької області з 18 квітня 2023 року відповідно до рішення урядового Координаційного штабу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтоді область прийняла понад 1,1 тисячу людей. З них 149 маломобільних та осіб з інвалідністю і 279 дітей.

Їх розмістили у територіальних громадах Бердичівського, Житомирського, Звягельського та Коростенського районів Житомирщини.

Евакуйованим виплатили одноразову грошову допомогу на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень.

По прибуттю у приймаючі громади їм надали гуманітарну та медичну допомогу. Зокрема, відповідальні фахівці від територіальних громад області всебічно сприяли у наданні освітніх послуг усім дітям.

Також допомогли із оформленням довідок про взяття на облік ВПО, державної допомоги на проживання, поновленням документів тощо.

«Я щиро вдячна Житомирській ОВА, і зокрема Олені Грищук, громадам, «Укрзалізниці», «Укрпошті», ДСНС та Міжнародній організації з міграції за те, що наші донеччани отримали не лише допомогу, але й відчули тепло та підтримку», — наголосила Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.