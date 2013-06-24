Влада Ірландії заморозила на суму в понад 1,7 млн євро активів, пов’язаних з російськими фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції Євросоюзу у відповідь на агресію рф проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Irish Times.

За словами речника МЗС країни, всього йдеться про суму в 1,72 млрд євро.

Зазначається, що на початку квітня в документах Єврокомісії ще йшлося про замороження російських активів в Ірландії на суму в лише 839 мільйонів євро.

Вважається, що левова частка цієї суми складається з фінансових активів росіян в різних банківських установах і фондах, а не від конфіскованих яхт, літаків і елітного майна олігархів, які останніми місяцями стали предметом уваги в інших юрисдикціях.

ЄС прийняв шість раундів санкцій проти росії з початку війни в Україні. Останній пакет, який був спрямований проти російської нафти, банків і військових посадових осіб, набув чинності на початку цього місяця.

Нагадаємо, у Німеччині вперше заарештували нерухоме майно та банківський рахунок російського політика, внесеного до санкційного списку ЄС.