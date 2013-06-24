Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 мільйони євро, після чого загальний внесок країни до Фонду зріс до понад 5,6 мільйона євро. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До цього протягом 2023-2024 років Ісландія здійснила чотири транші внесків до Фонду підтримки енергетики України. За ці кошти закуповувалось необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

«Кожен внесок партнерів до Фонду підтримки енергетики України має надзвичайно важливе значення. За відповідні кошти закуповується обладнання, яке допомагає енергетикам відновлювати зруйноване ворогом та повертати світло і тепло в домівки українців. Дякуємо Ісландії за підтримку і черговий внесок в енергетичну стійкість України», – наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи Міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб’єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.