Іспанський уряд оголосив ряд заходів, які дозволять скоротити споживання російських енергоносіїв.

Про це повідомляє The New York Times, передає Укрінформ.

Згідно з урядовою постановою, громадські будівлі в Іспаніїбудуть охолоджуватися до температури не нижче 27 градусів за Цельсієм влітку та нагріватися до температури не вище 19 градусів взимку в рамках плану енергозбереження.

Крім того, заходи з енергозбереження передбачають вимкнення світла на фасадах магазинів до 22:00 і тримання дверей зачиненими. Рекомендації також стосуються комерційних приміщень, громадських та культурних просторів і транспортних центрів.

«У контексті того, що 27 членів Європейського Союзу погодилися добровільно скоротити споживання газу, уряд прагне мінімізувати економічні та соціальні наслідки можливого скорочення поставок російського газу», — наголосили в уряді.

Іспанська влада сподівається, що ці заходи дозволять скоротити споживання російських енергоносіїв на 5% вже у короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, в Австрії з метою економії електроенергії відмовилися від підсвічування визначних пам'яток та мостів.