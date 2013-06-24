Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук провела зустріч з Послом Іспанії в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Вони обговорили пошук альтернативних джерел енергії, зокрема із фокусом на підтримку критичної інфраструктури.

«Реалії війни диктують необхідність розвивати зелену енергетику. Іспанія має цікавий підхід до розвитку сонячної енергії, який ми готові вивчати. Домовилися поглибити діалог між нашими спеціалістами на технічному рівні», – зазначила Світлана Гринчук.

Нещодавні природні катаклізми в Іспанії нагадують про актуальність захисту клімату, який ця країна розуміє на глибокому рівні. Вона є нашим надійним партнером у кліматичних ініціативах.

Світлана Гринчук розповіла про наслідки війни для довкілля та проблеми з водопостачанням у прифронтових регіонах. Це один із ключових напрямків роботи Уряду, який потребує підтримки міжнародних партнерів.

«Дякую пану Послу за відвертий діалог і щирість у розумінні проблем захисту довкілля в умовах війни. Впевнена, разом ми зможемо реалізувати чимало перспективних ідей», – подякувала Світлана Гринчук.