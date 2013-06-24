Іспанське агентство міжнародного співробітництва у сфері розвитку (AECID) зацікавлене в розширенні співпраці з Україною. Зокрема, агентство розгляне можливість долучитися до участі в проектах гуманітарного розмінування, а також співфінансування з міжнародними фінансовими організаціями проектів в різних сферах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це йшлося під час зустрічі заступників Міністра економіки Володимира Кузьо та Ігоря Безкаравайного з делегацією AECID в Києві на чолі з директором AECID Антоном Леісом та за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу.

Як розповів під час зустрічі Ігор Безкаравайний, наразі український Уряд працює над створенням ринку розмінування. Ключовий елемент ринку – компенсації аграріям, які придбали послугу з розмінування своїх земель, вже запущено й на сьогодні вже є 90 заявок фермерів, що хочуть отримати допомогу від держави. Також важливими напрямками в протимінній діяльності є пошук та впровадження інноваційних рішень в протимінній діяльності, організація очищення земель на основі комплексних критеріїв з урахуванням соціальних, економічних (у тому числі у сфері сільського господарства), екологічних та інших пов’язаних факторів.

«У сфері протимінної діяльності в України сьогодні створена широка міжнародна коаліція – до участі у вирішенні різноманітних питань залучені країни, міжнародні організації, донори, виробники. Ми постійно працюємо над розширенням співпраці з партнерами та маємо пропозиції за різними напрямками роботи в цій сфері. У нас є проекти, пов’язані з інноваціями у сфері даних, до яких вони можуть долучатися. Ми заохочуємо посилення співпраці з українськими виробниками, з операторами протимінної діяльності, що прискорить розмінування українських земель», - сказав заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Ще однією важливою темою обговорення стала співпраця з AECID у сфері відновлення, залучення інвестицій, участь у підтримці програм розвитку малого та середнього бізнесу.

Наразі Іспанське агентство міжнародного співробітництва у сфері розвитку вже активно працює в Україні. Зокрема, докладає зусиль для підтримки стійкості приватного сектору та життєво важливої економічної інфраструктури країни через українську банківську систему та приватні інвестиції. Для цього агентство співпрацює з Міжнародною фінансовою корпорацією Групи Світового банку (IFC). Також AECID підтримує проекти зміцнення енергетичної стійкості в школах та освітніх центрах України, які серйозно постраждали від військової агресії рф та реалізує низку інших гуманітарних проектів.

Як зазначив заступник Міністра економіки Володимир Кузьо, Україна зацікавлена в залученні інвестицій в економіку та посиленні співпраці українського та іспанського бізнесу. Своєю чергою бізнес Іспанії виявляє інтерес до роботи в Україні. Зокрема, місяць тому відбувся україно-іспанський бізнес-форум за участі представників понад двох десятків великих іспанських компаній.

«Наразі ми підготували Інвестиційний довідник, який містить огляд інвестиційного ландшафту України, аналіз пріоритетних секторів — енергетики, інфраструктури, аграрного сектору, зеленої металургії, фармацевтики, критичних матеріалів та ІТ. Крім того, довідник пропонує до уваги інвесторів 95 інвестиційних проектів на суму 27 мільярдів доларів США. Довідник допоможе інвесторам зорієнтуватися в можливостях, які пропонує Україна», - зазначив заступник Міністра економіки Володимир Кузьо.

За його словами, Міністерство економіки й надалі надаватиме інформацію, потрібну інвесторам для ухвалення рішень про інвестиції та сприятиме налагодженню контактів між закордонними та іноземними компаніями

Одним з ключових питань під час ухвалення бізнесом рішень про інвестиції в Україну чи співпрацю з українськими компаніями є питання захисту інвестицій. Як зазначили під час зустрічі, на сьогодні Іспанський уряд пропонує 30 млн євро для страхування експорту в Україну, що створює додаткові можливості для інтенсифікації співпраці.

Під час зустрічі сторони також обговорили можливості залучення AECID, COFIDES та експортно-кредитного агентства Іспанії CESCE до фінансування проектів в Україні та підтримки МСБ, самостійно та в партнерстві з міжнародними фінансовими організаціями. Як зазначили представники агенції, AECID, як агенція з розвитку готова співфінансувати разом з МФО проєкти у сфері інжинірингу, енергетики, транспорту, постачання обладнання, тощо.

Довідково

Іспанське агентство міжнародного співробітництва у сфері розвитку – іспанське автономне агентство, відповідальне за управління державною політикою міжнародного співробітництва з метою розвитку. Агентство відповідає за розробку, реалізацію та управління проектами та програмами співпраці у сфері розвитку, як безпосередньо, за рахунок власних ресурсів, так і у співпраці з іншими національними та міжнародними органами та неурядовими організаціями.

В Україні AECID реалізувало та реалізує низку проектів. Зокрема, Іспанія через AECID запустила безпрецедентний гуманітарний пакет на загальну суму понад 55 мільйонів євро у 2022-2023 роках. AECID підтримали українську систему лікарень матері та дитини, придбавши 30 мобільних інкубаторів для передчасно народжених дітей.