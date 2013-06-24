28 червня на Українсько-іспанський бізнес-форум прибули представники більш ніж двох десятків іспанських компаній. Це сильний сигнал для українських підприємців про те, що Іспанія активно вивчає пропозиції на українському ринку та готова до співпраці. На цьому наголосила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час Українсько-іспанського бізнес-форуму, який відбувся 27 червня у Торгово-промисловій палаті України, передає Урядовий портал.

Участь у заході взяли віцепрезидент ТПП України Валерій Король, міжнародний директор ТПП Іспанії Хайме Монтальво, президент Комітету з міжнародних відносин Іспанської конфедерації ділових організацій (CEOE) Марта Бланко, Міністр економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія Карлос Куерпо Кабальєро, представники Українського та іспанського бізнесу.

«Українські підприємці працюють у складних умовах і завдяки їхній роботі минулого року ми побачили відновлювальне зростання економіки на рівні 5,3%. Цього року теж прогнозуємо зростання навіть попри обстріли росіянами нашої енергетики. Разом з іспанською делегацією в Україну прибули представники 23-х компаній у сферах торгівлі, енергетики, охорони здоров’я, технологій, сільського господарства, які готові співпрацювати та інвестувати в український приватний сектор. Зокрема, такі провідні іспанські компанії у галузі енергетики, як Faraday, Acciona мають конкретні проєкти для поглиблення своєї присутності в Україні. Це сигнал непохитної віри в Україну та бажання стати активними учасниками відновлення української економіки», - зазначила Юлія Свириденко.

За словами Першої віцепрем’єр-міністерки, з огляду на виклики, які стоять перед державою, Україна зацікавлена в участі іспанського бізнесу у таких секторах, як енергетика, оборонно-промисловий комплекс, гуманітарне розмінування, сільське господарство, стандартизація, наука, охорона здоров’я, туризм, зміна клімату, транспорт та логістика. Крім того, як Україна сподівається на активізацію з боку іспанського Експортно-кредитного агентства у питанні покриття ризиків для іспанського бізнесу.

Іспанська сторона, зі свого боку відзначила, що Україна демонструє стійкість й іспанські компанії готові підтримати Україну в її подальшому відновленні та інвестувати у спільні проєкти в ключових галузях економіки.