«Людину неможливо підготувати до війни. Можна, звичайно, дати базові навички для виживання, а вже тут, під час виконання бойового завдання, кожен по­своєму звикає до побуту, артилерійських та авіаційних обстрілів», — розповідає про свою роботу інструктора піхотинець бригади «Рубіж» з позивним «Кот».

За плечима цього воїна — найгарячіші точки Донеччини. Нині він разом з побратимами тримає позиції на східному напрямку. Серед його товаришів і ті, кого «Кот» навчав як тренер.

«За своїх людей я відчуваю лише гордість. Наша команда інструкторів зробила все, щоб вони мали навички для виживання та знищення супротивника. Тепер лише від них залежить, як вони їх застосують», — каже він.

росіяни теж намагаються навчати своїх, однак, за словами інструктора, в цьому продовжують користуватися застарілими радянськими методичками. Тому в чомусь їхня жорстока вертикаль працює, а в чомусь ми на кілька десятків кроків попереду.

«Пригадую, в перші дні повномасштабного вторгнення ворог розганяв ІПСО, що вони начебто дуже навчені, що в них багато крутих спецпідрозділів, незнищенна сучасна бойова техніка — просто термінатори якісь. Та перші бої показали, що це супротивник, якого можна і потрібно перемагати», — стверджує «Кот».

Так, людям, які приходять в армію із цивільного життя, часом буває досить складно адаптуватися до нових умов. І саме регулярна фізична і професійна підготовка робить їх упевненими в собі військовими. Інший непростий етап — подальша адаптація після демобілізації до мирного життя.

«Простим цивільним людям, в яких ніхто з рідних чи близьких не воює, складно збагнути все те, що ми переживаємо. Якось після тривалої ротації я сидів у кав’ярні, а до мене підійшла незнайома жінка і пригостила кавою. Вона ще сказала, що, мовляв, може, хтось так само зробить і для її сина. Що ж, каву, звісно, я сам міг купити, але уваги та розуміння справді бракує, а тому той випадок і таке ставлення людей до захисників України дуже зігрівають», — зізнається інструктор — піхотинець бригади «Рубіж».

Джерело: офіційний сайт Національної гвардії України