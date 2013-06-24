У понеділок Президент України Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» захисникам, яким присвоєно звання Героя України, і родинам загиблих воїнів, удостоєних цього звання посмертно. Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

Глава держави наголосив, що Україна продовжує традицію вдячності своїм найкращим воїнам, тим, хто відзначився найбільшою хоробрістю та героїзмом у боях заради країни.

«Кожна історія наших воїнів, яких удостоєно найвищого звання Героя, — це гордість нашої держави. І так буде завжди. Це люди, які проявили силу власної волі, щоб Україна була вільною», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що такі сміливі воїни — честь для держави. Він подякував батькам українських Героїв за виховання дітей.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих за свободу й незалежність України.

Володимир Зеленський вручив «Золоту Зірку» Героя України капітану Олександрові Настенку, підрозділ якого здійснював наступальні дії на Донеччині. Під час боїв у листопаді 2023 року капітан першим дістався позицій ворога і знищив його. Завдяки вмілим діям Олександра Настенка його підрозділ зайняв ворожі позиції.

Звання Героя України із врученням ордена удостоєно капітана Едуарда Сабаніна. Протягом березня — жовтня 2023 року підрозділ під його командуванням знищив і знешкодив 52 танки та іншу броньовану техніку окупантів. Під час боїв на Луганщині капітан зазнав важкого поранення, але попри це забезпечив евакуацію побратимів з-під обстрілу та надав першу допомогу пораненому бійцеві.

«Золоту Зірку» Героя України з рук Президента одержав сержант Олег Федоров, який у складі бронегрупи брав участь у боях на Херсонщині. Завдяки злагодженим діям було вибито російських окупантів із села Садки. У листопаді 2022 року бойова машина під командуванням Олега Федорова зайняла рубіж на березі Дніпра біля селища Козацького, відрізавши окупантам шляхи безпечного відходу.

Президент також передав орден «Золота Зірка» батькові полеглого Героя України лейтенанта Олега Буяла, який захищав країну на Донеччині. Завдяки грамотним і рішучим діям Олега Буяла було визволено від окупантів селище Новодонецьке. 13 червня 2023 року по позиціях його підрозділу ворог завдав масованого артилерійського удару, внаслідок якого Олег Буяло загинув.

«Золоту Зірку» отримали рідні молодшого сержанта ВіталіяДереха, удостоєного звання Героя України посмертно. У травні 2022 року розрахунок ПТРК «Скіф» («Стугна-П») під командуванням молодшого сержанта знищив 15 одиниць техніки російських окупантів. Унаслідок ворожого удару 28 травня 2022 року Віталій Дерех загинув на бойовій позиції.

Глава держави передав «Золоту Зірку» Героя України рідним капітана Богдана Добробабенка. 2022 року підрозділ під його командуванням зайняв передові позиції ворога на Херсонщині та забезпечив просування інших підрозділів. Завдяки його вмілим діям було деокуповано населені пункти Іванівка й Трифонівка. У жовтні 2022 року під час визволення П’ятихаток на Херсонщині капітан знищив ворожий бронеавтомобіль і групу російської піхоти, але в бою потрапив під масований артобстріл і героїчно загинув.

Орден з рук глави держави одержали рідні Героя України молодшого сержанта Олександра Кавуна, який брав участь у визволенні Куп’янська на Харківщині, а також Стельмахівки та Новоселівського на Луганщині. 13 травня 2023 року під час масованого штурму ворога молодший сержант прибув на допомогу підрозділам, які вели бій, і попри щільний обстріл допоміг розчистити завали та надати першу медичну допомогу пораненим. Олександр Кавун зазнав контузії та уламкового поранення, проте відмовився від евакуації та продовжив виконання бойового завдання. Унаслідок вибуху артилерійської міни сержант зазнав травми, не сумісної із життям.

Президент передав «Золоту Зірку» родині полеглого Героя України капітана Богдана Калагурського, який воював за Україну з початку повномасштабного вторгнення росії. У серпні 2022 року командир механізованої роти стримував ворожий штурм українських позицій у Миколаївській області, де зазнав смертельного поранення.

«Золоту Зірку» також отримала родина капітана Сергія Короля, якому присвоєно найвище звання посмертно. 2023 року командир стрілецької роти брав участь у відбитті штурму на Харківщині. У бою, який тривав майже шість годин, капітан зазнав поранення та героїчно загинув.

Володимир Зеленський передав орден родині полеглого Героя України капітана Івана Кримського, який захищав державу з 2020 року. У травні 2022-го на Донеччині капітан разом з очолюваним підрозділом вступив у бій з ДРГ ворога, який оточив українську позицію, відтіснив супротивника та зміг евакуювати поранених. На жаль, того самого дня штурмова група потрапила під ворожий мінометний обстріл, унаслідок якого Іван Кримський зазнав смертельних поранень.

Володимир Зеленський вручив найвищу державну нагороду родині полеглого Героя України капітана Віталія Невінського, який захищав Україну з 2017 року. Капітан неоднарозово знищував живу силу й техніку російських окупантів, але у грудні 2022 року під час бойових дій зазнав смертельного поранення.

Президент також передав орден «Золота Зірка» родині пілота тактичної авіації полковника Владислава Рикова, якого удостоєно найвищого звання посмертно. Із початку збройної агресії рф він здійснив 385 бойових вильотів, знищив понад 80 російських танків та 65 броньованих машин, 18 пунктів управління та понад 1300 окупантів. Полковник загинув у лютому 2024 року на Донеччині внаслідок ураження його літака ворожою ракетою.

Джерело: Офіс Президента