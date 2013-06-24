2016 року, отримавши повістку, Максим, який родом із Хмельницької області, вирішив піти на військову службу і то «якнайдалі від дому». Саме тоді в його житті з’явилося море.

Строкову службу Максим проходив в Одесі, морський гарт і досвід здобував на борту катера Морської охорони Державної прикордонної служби. А вже наприкінці строкової твердо вирішив пов’язати життя з морською службою і перейшов на контракт.

Батько Максима — механізатор, а тому із самого дитинства хлопець залюбки допомагав батькові та дідові лагодити різну техніку й поступово переймав у них навички, знання та премудрощі спілкування з механізмами. Згодом цю свою схильність спроєктував на освіту: опанував спеціальність «обслуговування двигунів і автомобілів» у Рівненському автотранспортному фаховому коледжі.

Хист юнака до морської служби, свідоме ставлення до справи захисту України та відповідні здібності помітили в Морській охороні ДПСУ. Отож за час служби йому довіряли посади електрика, моториста, старшого моториста на катерах Морської охорони всіх проєктів, серед яких і найсучасніші. І покладену на нього довіру Максим завжди виправдовує відповідальним та зразковим ставленням до виконання службових обов’язків.

Як зізнається Максим, для нього катер — це не просто потужна машина, а залізний побратим з душею та характером. Він знає кожен його вузол і агрегат до дрібниць. І, як жартома кажуть колеги, вміє навіть чаклувати, адже може відремонтувати будь-яку найскладнішу поломку і завжди здатний домовитися з катером, якщо той чогось закапризує. І завжди настільки успішно, творчо та креативно виконував усі завдання, що згодом навіть отримав від побратимів відповідний позивний — «Артист».

У сьогоденні головний старшина на псевдо «Артист» — командир бойової частини катера Морської охорони ДПСУ типу «Гриф». Цей катер має вже поважний вік, але завжди добре доглянутий і завдяки дбайливому ставленню не підводить екіпаж та віддячує надійною роботою всіх вузлів та механізмів.

«Море стало для мене фактично другим життям. Я себе без нього вже й не уявляю. А у такий скрутний час для України й поготів. Ми маємо захищати нашу країну, рідних і близьких. Адже хто, як не ми? І ми обов’язково переможемо ворога, оскільки єдині у прагненні жити у вільній та незалежній Україні», — каже Максим «Артист».

Джерело: Державна прикордонна служба України