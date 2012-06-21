Міністерство інформаційної політики України оприлюднило серію емоційних, проникливих відеороликів до Дня захисника України. У кожному відео розповідається про життя простих героїв АТО на війні та у мирному житті.
Міністерство інформаційної політики України оприлюднило серію емоційних, проникливих відеороликів до Дня захисника України. У кожному відео розповідається про життя простих героїв АТО на війні та у мирному житті.
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