За останній тиждень українська ІТ-армія вивела з ладу понад 750 російських онлайн-ресурсів, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Укрінформ. Зазначено, що кібератак зазнали критично важливі онлайн-ресурси міністерства закордонних справ рф. «Щоб захистити сайти, очільник міністерства сергій лавров змушений був відволіктися від чергового замилювання очей і тимчасово приховати сайти мзс», — зазначають у Мінцифри.

Було паралізовано роботу більш як сотні онлайн-магазинів дронів та військторгів рф. Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для своїх солдатів, які воюють проти України. Через кібератаки в рф вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси — клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету.

«IT-армія стримує пропаганду в рф та не зупиняє профілактичні роботи з російськими ЗМІ. За кожну російську ракету в українські міста і кожен російський постріл в українців ІТ-армія щодня блокує «велику імперію» великими кіберударами. Зло буде покарано на фізичному та цифровому полі», — наголосили у Мінцифри.

