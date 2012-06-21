За результатами досліджень Харківського IT-кластеру регіонального IT-ринку Слобожанська столиця посідає перше місце в Україні за кількістю фахівців у цій сфері. У презентації досліджень взяли участь представники державної та обласної влади, представники міжнародних організацій і IT-спільнот. Під час заходу були представлені результати аналізу IT-індустрії. За даними PricewaterhouseCoopers, у місті працюють близько 450 IT- компаній, серед яких 84 відсотки становлять невеликі фірми до 80 співробітників. Місткість харківського ринку на 2017 рік становила 803 мільйони доларів, і при поточній динаміці до 2025 року вона може зрости у 2 рази, і цей обсяг досягне показника в понад півтора мільярди доларів.
Ще в квітні нинішнього року Харків подолав позначку в 25 тисяч IT- фахівців. За цим показником він є лідером серед інших регіонів України, залишивши позаду такі великі IT-хаби, як Львів, Дніпро і Одеса, поступаючись лише столичним масштабам.
«Дистанція між органами влади та ІТ-сектором стрімко зменшується, наша співпраця з IT-кластером з кожним днем набирає обертів, — розповів директор департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації Андрій Колос. — Трансформація Харківської області в IT-центр міжнародного масштабу є однією з основних задач IT-кластеру та обласної державної адміністрації. Ми зацікавлені в просуванні нашого регіону в цьому напрямку і готові підтримувати ініціативи, що сприяють досягненню цієї мети. Зокрема, згідно зі Стратегією розвитку Харківської області до 2020 року, одним з пріоритетних для нас завдань є розширення регіонального IT-сектора».