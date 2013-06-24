На зустрічі зі спеціальним представником, координатором Робочої групи від Італії з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури розповіла про основні пріоритети співпраці. У фокусі — захист та відновлення енергетичного сектору і розвиток співпраці у транспортній галузі.

Давіде Ла Чечіліа представив перелік італійських компаній, які зацікавлені у відновленні та роботі в Україні.

«Залучення бізнесу до роботи в Україні — один з важливих інструментів відновлення й економічної стійкості. Формат співпраці на рівні регіону, центральної влади та країни­партнера вже показав ефективність на прикладі Данії та Миколаївщини, впроваджують спільні проєкти Франції на Чернігівщині. Уже працюємо над створенням такого формату спільно з Італією з одним з українських регіонів», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

На зустрічі міністрів транспорту «Великої сімки» в Мілані, яку заплановано на 11 квітня, віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури планує представити потреби України у відновленні та запросити італійський бізнес долучитися до нього, повідомляє Мінінфраструктури.