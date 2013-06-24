На зустрічі зі спеціальним представником, координатором Робочої групи від Італії з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури розповіла про основні пріоритети співпраці. У фокусі — захист та відновлення енергетичного сектору і розвиток співпраці у транспортній галузі.
Давіде Ла Чечіліа представив перелік італійських компаній, які зацікавлені у відновленні та роботі в Україні.
«Залучення бізнесу до роботи в Україні — один з важливих інструментів відновлення й економічної стійкості. Формат співпраці на рівні регіону, центральної влади та країнипартнера вже показав ефективність на прикладі Данії та Миколаївщини, впроваджують спільні проєкти Франції на Чернігівщині. Уже працюємо над створенням такого формату спільно з Італією з одним з українських регіонів», — зазначив віцепрем’єрміністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
На зустрічі міністрів транспорту «Великої сімки» в Мілані, яку заплановано на 11 квітня, віцепрем’єрміністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури планує представити потреби України у відновленні та запросити італійський бізнес долучитися до нього, повідомляє Мінінфраструктури.