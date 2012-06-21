Італійські фахівці з'ясували, що ті, хто рано встає, менш схильний до ризику виникнення таких небезпечних станів організму, як ожиріння, діабет і серцево-судинні захворювання. Результати їх досліджень були представлені на останньому засіданні Європейського конгресу з ожиріння.



Експерти з Неаполітанського університету імені Федерико II проаналізували 172 людини середнього віку з ожирінням, вивчивши час, коли вони прокидаються вранці і лягають спати вночі. У всіх учасників був індекс маси тіла 32, що відповідає ожиріння I ступеня.



Автори дослідження виявили, що у любителів лягати спати далеко за північ у 6 разів вище ймовірність розвитку діабету II типу і в 4 рази вища ймовірність появи серцевих захворювань, ніж у тих, хто рано лягає спати і рано встає.



Перед вченими не стояло завдання з'ясувати, що саме призводить до підвищеного ризику. Однак, більш ранні дослідження показали, що у опівнічників відбувається збій циркадних ритмів через порушення процесів, які контролюють стрес, травлення та імунну систему.



Метою дослідження італійців було з'ясувати, чи впливає вечірній хронотип на ризик розвитку діабету і серцево-судинних захворювань у людей з ожирінням, крім порушень сну та інших клінічних характеристик.



За результатами тестів з’ясувалося, що лише 30% добровольців з ранковим хронотипом страждали серцево-судинними захворюваннями, у той час як серед учасників дослідження з вечірнім хронотипом таких виявилося 55%. Що стосується діабету II типу, то 9% добровольців з ранковим хронотипом мали це захворювання, а ось серед волонтерів з вечірнім типом їх виявилося 37%.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»