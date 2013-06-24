Європейські інвестиції в українську економіку та військово-промисловий комплекс — це розвиток і безпека не лише України, а й країн ЄС. Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив під час конференції «Італія підтримує «Зроблено в Україні». Виступаючи онлайн, глава уряду окреслив головні переваги інвестування в оборону, сільське господарство, ІТ, енергетику нашої держави.

«Інвестиції в український ВПК — це внесок у безпеку ЄС. У видобуток та обробку критичної сировини — це подолання дефіциту в матеріалах для Європи. В аграрну галузь — долучення до глобального проєкту продовольчої безпеки і, як наслідок, зменшення міграційного тиску на Євросоюз. В енергетику — побудова великого енергетичного хабу, що покінчить із залежністю від російських вуглеводнів», — сказав Денис Шмигаль.

Він наголосив, що уряд докладає максимум зусиль для державної підтримки інвестицій. Зокрема, в Україні спрощено регуляторне середовище, відбувається цифровізація процесів взаємодії держави та бізнесу, працюють сотні майданчиків для інвестицій, діє пріоритетна підтримка значних інвестицій обсягом від 12 млн євро. За словами Прем’єр-міністра, особливу увагу приділяють страхуванню і перестрахуванню воєнних ризиків. А фінансування проєктів відновлення стимулюватиме розвиток українського та міжнародного бізнес-партнерства.

«Перспективи відновлення. Широкий горизонт можливостей, який повною мірою освоїть той, хто зайде на український ринок негайно: оборонно-промисловий комплекс, аграрний сектор з акцентом на глибоку переробку, розробка корисних копалин, енергетика з акцентом на поновлюваних джерелах, ринок цифрових технологій», — зазначив він.

Денис Шмигаль висловив упевненість, що Італія активно долучатиметься та відіграватиме провідну роль у відбудові та посиленні економіки нашої держави.

Італія допоможе Україні відновлювати енергетичні об’єкти, пошкоджені під час російських обстрілів, і сприятиме залученню міжнародних донорів та приватних компаній до відновлення України. Про це зазначено у спільному комюніке бізнес-форуму «Італія підтримує «Зроблено в Україні» в Римі.

Участь у заході взялиперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко,віцепрем’єр-міністр — міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, міністр підприємництва та виробництва Італії Адольфо Урсо, а також представники українського й італійського бізнесу.

Італія підтвердила свої зобов’язання спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) надати 200 млн євро длянайбільшої гідрогенеруючої компанії України«Укргідроенерго».Згідноз угодою, яку було укладено в лютому 2024 року, кредитні кошти буде спрямовано на закупівлю критичного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також надання екстреної підтримки ліквідності Укргідроенергодля забезпечення стійкості роботи компанії.

«Хочу подякувати Італії за ту підтримку, яку вона надає Україні: від 320 млн євро бюджетної підтримки, прихистку для 160 тисяч наших громадян до важливого рішення G7 щодо надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів США, який можна погашати коштом доходів від заарештованих російських активів. Крім того, Італія — важливий торговельний партнер України — 4,4% всього нашого експорту йде до Італії. Саме політика Made in Italy надихнула нас започаткувати аналог цієї політики. Це дає нам упевненість, що ми можемо реалізувати амбітні проєкти бізнесової співпраці, посилимо наш енергетичний сектор і спільно втілюватимемо інфраструктурні проєкти», — зазначила Юлія Свириденко.

Під час проведення заходу обговорили підготовку до Конференції з відновлення України (URC-2025), яка відбудеться 2025 року в Італії. Сторони наголосили на необхідності тіснішої співпраці з мультидонорською координаційною платформою, залученні більшої кількості італійських та українських компаній, які зацікавлені у взаємодії, а також запрошенні представників громадянського суспільства та місцевих адміністрацій.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство економіки