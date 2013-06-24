Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко 18 вересня провела зустріч з італійською делегацією на чолі з Надзвичайним і Повноважним послом Італії в Україні Карлом Формозою. Однією з головних тем зустрічі стала Конференція з відновлення України (URC-2025), яка пройде 2025 року в Італії.

У зустрічі також взяли участь заступники міністра Олексій Соболев, Володимир Кузьо, Тетяна Бережна, Андрій Телюпа, з італійської сторони — спеціальний посланник міністра закордонних справ Італії з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа та другий секретар Посольства Італійської Республіки в Україні Стефано Мозер.

Юлія Свириденко подякувала італійській делегації за вагому допомогу та рішення стати співорганізатором наступної Конференції з відновлення України.

«URC-2025 стане вже четвертою такою конференцією за час повномасштабного вторгнення. URC — один з найефективніших інструментів для консолідації міжнародної підтримки в питаннях відновлення України. На URC у Берліні нам вдалося досягти конкретних результатів — країни-учасники отримали змогу синхронізувати бачення відбудови України, а загальна сума укладених проєктів та міжнародних угод становила понад 16 мільярдів євро», — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, уряд уже створив організаційний комітет URC-2025 та готовий спільно з італійськими колегами працювати над організацією майбутньої конференції.

Українська сторона акцентувала на необхідності тіснішої координації з мультидонорською координаційною платформою, активній участі в майбутній конференції Консультативної ради бізнесу, яку було створено на URC-2024, участі українських компаній у заходах конференції тощо.

Одним із ключових завдань підготовки до URC-2025 має стати розширення ініціатив, започаткованих у Берліні, наприклад SME Alliance та Skills Alliance, а також презентація конкретних результатів їх реалізації.

Також учасники зустрічі обговорили питання залучення інвесторів у проєкти з відновлення України. Уряд запросив італійські компанії вивчити інвестиційні можливості та розширювати свою присутність у пріоритетних галузях економіки. Українська сторона подякувала італійському Експортно-кредитному агентству SACE за надання технічної допомоги українському Експортно-кредитному агентству (ЕКА). Україна розраховує на подальший розвиток співпраці між ЕКА обох країн, зокрема подальшу фінансову підтримку українського ЕКА, повідомляє Міністерство економіки.