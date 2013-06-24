Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я цифровізувало постанови військово-лікарських комісій. ВідтеперВЛК оформлятимуть свої рішення не на папері, а в електронному форматі. Для цього запроваджено електронний кабінет ВЛК у Медичній інформаційній системі ЗСУ (МІС ЗСУ).

У країні триває реформа військово-лікарських комісій, щоб зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця. Тож електронні направлення на ВЛК з реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично потраплятимуть у кабінет ВЛК, а постанови ВЛК автоматично надходитимуть до реєстру «Оберіг» та швидше відображатимуться у застосунку «Резерв+». Постанови щодо військовослужбовців зберігатимуться в МІС ЗСУ — невдовзі це спростить отримання виплат, пільг, послуг.

«За останні роки цивільна медична система досягла значного прогресу в напрямі цифровізації. Це дає змогу оптимізувати процеси та зробити сервіси зручними і зрозумілими для людей.

Повномасштабна війна поставила перед державою багато нових викликів, зокрема й щодо роботи військово-лікарських комісій, тому ми активно ділимося з колегами досвідом та працюємо над пошуком рішень, які б завдяки цифровізації зробили роботу військово-лікарських комісій максимально простою, прозорою та зручною для людей», — зазначила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Із 1 березня 2025 року електронні постанови зможуть формувати ті ВЛК, які пройшли навчання. Із 1 квітня електронне оформлення довідок ВЛК та свідоцтв про хворобу стане обов’язковим для всіх комісій.

Реалізувати сервіс вдалося завдяки співпраці Міноборони, Міністерства охорони здоров’я та Генерального штабу ЗСУ за сприяння Програми підтримки від спеціального радника з питань оборони, що фінансує уряд Великої Британії, та Офісу ефективного регулювання BRDO.

Онлайн-оформлення висновків ВЛК — це продовження першого етапу реформи, покликаної зробити військово-лікарську експертизу максимально зручною, швидкою та прозорою. Реформа передбачає цифровізацію процедур і вдосконалення нормативно-правової бази.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року військовозобов’язані можуть подати запит і отримати електронне направлення на ВЛК в застосунку «Резерв+». Тож щоб пройти огляд для визначення придатності до служби, більше не обов’язково звертатися до ТЦК СП по паперовий документ — з електронним направленням людина прибуває напряму до визначеного закладу охорони здоров’я для проходження огляду.

Джерело:

Міністерство охорони здоров’я