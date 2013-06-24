За програмою доступних кредитів «єОселя» українцям видано з початку цього року 6040 кредитів на 10,2 мільярда гривень. Третину кредитів українці взяли на придбання житла на вторинному ринку — 4357 житлових об’єктів, 1309 — на первинному на придбання житла в забудовника, а також придбали 374 житлові об’єкти на етапі будівництва, повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

«З державною підтримкою українці без житла або ті, хто хоче поліпшити житлові умови, можуть одержати кредити на вигідних умовах. За весь час чинності програми «єОселя» вже 12 365 українських родин отримали кредити на суму понад 19,7 мільярда гривень. Зокрема, кредити на житло взяли військовослужбовці, педагоги, медики, науковці за пільговою обліковою ставкою під 3% річних, інші категорії громадян — під 7% річних», — зазначивАндрій Телюпа.

Зокрема, за минулий тиждень українці отримали 144 кредити на 250 мільйонів гривень, серед яких кредити на придбання житла на вторинному ринку — 99, з них у забудовника — 55 кредитів та 17 кредитів на купівлю житла в об’єктах, які зводять.

Нагадаємо, минулого тижня уряд вніс зміни до умов надання пільгових кредитів за державною програмою кредитування «єОселя». Позичальники віком до 25 років включно зможуть отримати іпотеку з першим внеском від 10% (замість 20%), члени сім’ї ВПО (батьки, подружжя, їхні діти) зможуть взяти пільговий кредит під 7%. Крім того, громадяни зможуть здійснити перший внесок на придбання житла за рахунок житлового сертифіката «єВідновлення».

Програма «єОселя» — одна зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програму втілюють із жовтня 2022 року. Реалізовують її в Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло», повідомляє Мінекономіки.