Підвищена стійкість до стресів і оптимізм, який помічають за собою прихильники йоги і медитації, є наслідком змін у структурі головного мозку. До такого висновку прийшли вчені з медичного центру при Університеті Еразма в Роттердамі.
Дослідження вчених опублікував журнал Brain Imaging and Behavior.
Фахівці звернулися до бази даних, що містить інформацію про 15 тисячах жителів Нідерландів у віці від 45 років. У першу чергу вчених зацікавили 3 742 людини, які займалися йогою і медитацією, вони погодилися провести МРТ головного мозку. Деякі учасники піддавалися цій процедурі неодноразово, що дозволило спостерігати, як медитація і йога змінюють мозок з часом.
Як виявилося, любителі йоги краще справлялися зі стресом не тільки «на словах» – у них була зменшена права амігдала, частина мендалевидного тіла, яка, як передбачається, відіграє важливу роль у формуванні негативних емоцій. Зменшеною виявилася і ліва частина гіпокампу, що відповідає за емоційні реакції.
Раніше деякі експерти стверджували, що йога позначаються на серцево-судинній системі, а також дозволяє уникнути накопичення холестерину, збільшення індексу маси тіла тощо. Фахівці вважають, що подібний ефект досягається саме за рахунок того, що подібні практики дозволяють ефективніше позбавлятися від стресу. Що стосується медитації, вчені стверджують, що вона здатна продовжувати людині життя. Втім, дослідники не виключають і вірогідність, що в даному випадку мова йде не про причинно-наслідковий зв'язок –ймовірно, що люди, які захоплюються медитацією в цілому краще піклуються про власне фізичне і психічне здоров'ї, уникаючи шкідливих звичок.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»