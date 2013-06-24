До офіцерського звання Василь Перун ішов цілеспрямовано і впевнено. Після закінчення навчання у військовому виші обійняв посаду командира взводу, а згодом — заступника командира роти.

Одне з навчань разом з підрозділом проходив у Великій Британії. Розповідає, що нашим військовим є чого повчитися в іноземних колег, але українці показують партнерам свої неабиякий досвід і професіоналізм.

«Закордонні інструктори зазвичай розпитували, як ми діємо в тих чи тих ситуаціях. Розповідали і показували під час навчань. Наприклад, був такий показовий епізод — імітація штурму будинку. Ми зайняли оборону всередині споруди, а бійці британської гвардії намагалися її захопити. То вони не змогли без втрат зайти всередину, а ми зуміли його обстояти без жертв», — розповідає Василь.

Перші бої Василь разом зі своїм підрозділом зустрів у Запорізькій області біля села Вербове. Згадує, що було дуже важко, ворог постійно здійснював розвідку за допомогою безпілотників, а артилерія не втихала.

«У кіно часто показують, як відчиняються двері бойового транспорту і солдат уперше бачить війну. Мої двері відчинилися на фронті під Запоріжжям. У нас була броньована машина Кірпі. На ній ми заїжджали на місце пересадки на легші машини, і вже ними вирушали на позиції. Так робили, бо важка бронетехніка не має швидкості й маневреності, щоб без втрат завезти бійців на позиції.

Сталося так, що наші хлопці, які напередодні зайшли на передні позиції, на жаль, зазнали втрат. Отож ми мали завдання зайти туди і якомога швидше надати їм допомогу. Нас зустрів щільний вогонь ворожої ствольної артилерії. Збоку стріляли міномет 120-го калібру і танк, долучилися СПГ та «Град». А ще ми вперше відчули, що таке ФАБ-500. Залетів ворожий літак і випустив відразу дві такі авіабомби. Цілили в наш командний пункт, однак промахнулися», — згадує той бойовий епізод офіцер Національної гвардії.

Українцям, розповідає Василь, там протистояли російські професійні підрозділи десантників — зокрема батальйон «Кльон». То вони, щоб знищити позиції нац гвардійців, насамперед досить активно використовували ствольну і реактивну артилерію, важку бронетехніку.

«У цій війні дуже важливу роль відіграють артилерія, дрони й авіація. Українські пілоти теж завдають з повітря чимало ударів по ворогу. Доводилося бути свідком, як залетів наш гелікоптер і потужно обстріляв ворога НУРСами. І така підтримка авіації дуже додає упевненості. Ще нам неабияк потрібна відповідна автомобільна техніка, щоб можна було безпечніше проводити ротації на позиціях та евакуйовувати поранених бійців. Варто подбати і про достатню кількість засобів радіо електронної боротьби, дронів і особливо снарядів для артилерії. Якщо в нас буде більше безпілотників і снарядів, то й піхоті стане легше здолати ворога», — переконаний Василь Перун.

Джерело: сайт Національної гвардії України