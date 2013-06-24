Бізнес дедалі більше цікавиться можливістю інвестувати в Україну, адже бачить перспективи. Це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зустрічаючись із представниками банківського холдингу JP Morgan — найбільшого банківського холдингу США. З українського боку були присутні перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами очільника уряду, Україні потрібні інвестиції для відбудови та післявоєнного зростання. Денис Шмигаль виокремив такі найперспективніші напрями: енергетика, аграрний сектор, природні ресурси, цифрові технології, відновлення транспортної та іншої інфраструктури, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. Він зауважив, що Україна прагне реалізувати проєкт децентралізації та відновлення енергосистеми.

«Разом з ЄС працюємо над розвитком водневих технологій, де Україна може стати одним з європейських лідерів. Українські газосховища найбільші в Європі. Це міцний газовий сейф континенту», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава українського уряду зауважив, що аграрний сектор має потенціал для швидкого відновлення зокрема завдяки іноземним інвестиціям, оскільки навіть під час війни за допомогою «зернової ініціативи» Україна експортувала 19 мільйонів тонн продовольства до країн Азії, Європи та Африки. Крім того, наша країна зможе стати потужним гравцем на світовому ринку критичної сировини, адже на території зосереджено 5% копалин усього світу.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна — один з лідерів побудови цифрової інфраструктури державних послуг: 63% українців користувалися держпослугами онлайн. Торік в умовах війни IT-сектор приніс держбюджету понад 7 мільярдів доларів. А експорт IT-послуг зріс майже на 6%.

Відновлення інфраструктури, за словами Прем’єр-міністра, відбуватиметься за двома принципами: build back better і державно-приватне партнерство.

Денис Шмигаль зазначив, що уряд створює максимально сприятливе поле для інвестування: скасовують ліцензії та дозволи, що заважають бізнесу, мінімізують вимоги до інвестпроєктів зі значними інвестиціями тощо.

«При Кабінеті Міністрів України працює спеціальний офіс UkraineInvest, який попри війну просто зараз супроводжує вісім великих проєктів на загальну суму 1,35 мільярда доларів», — зауважив очільник уряду.

Серед іншого Україна працює над страхуванням воєнних ризиків та отриманням інвестиційних гарантій. Уже є домовленості з Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) групи Світового банку.

За підсумками зустрічі укладено Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та JP Morgan, в якому йдеться про допомогу в залученні інвестицій.