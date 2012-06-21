Верховна Рада повернула на доопрацювання програму діяльності уряду. Таке рішення дає змогу Кабінету Міністрів внести до парламенту оновлений проєкт програми своєї діяльності, який розроблено разом і усіма комітетами Верховної Ради.
Як зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи у парламенті перед голосуванням, важливі зміст і якість документа.
«Важливо, щоб програма відповідала тим викликам, які є сьогодні. Важливо, щоб вона була професійно написана, а головне — виконувалася і давала результат, а не залишалася мріями на папері, як це часто бувало», — наголосив Прем’єр.
Він нагадав народним депутатам, що першу програму подавали як базовий документ, який визначив напрями діяльності, та з розумінням, що Кабінет Міністрів буде її доопрацьовувати.
«Частину з тих кроків, що було вказано в короткострокових планах програми, ми вже виконали: це і збільшення пенсійних виплат, і допомога по безробіттю, і програми підтримки родин, і програми кредитування бізнесу, і забезпечення лікарень, і багато іншого. Окремим важливим пунктом стала відновлена фактично з нуля епідеміологічна служба країни. Пандемія ж насправді нікуди не зникла, а тому всі зроблені системні кроки триватииуть», — зауважив Денис Шмигаль.
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«Урядового кур’єра»