Уряд оновив вимоги до житла, яке можна придбати за програмою доступної іпотеки єОселя. Відтепер програма для більшості громадян стає орієнтованою на нове або здане в експлуатацію житло не більше ніж три роки тому. Водночас Уряд розширив можливості для внутрішньо переміщених осіб за програмою. Вони зможуть купувати квартири або будинки віком до десяти років, тоді як раніше вік житла за єОселею для них був обмежений трьома роками. Ці та інші зміни до умов програми Уряд ухвалив на засіданні 4 жовтня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Нові вимоги до віку нерухомості допоможуть розвитку будівельної та суміжних галузей. Внутрішньо переміщеним особам ми надали можливість купувати житло за програмою віком до 10 років. Також така можливість передбачена для ветеранів та членів їх родин, військовослужбовців, правоохоронців, медиків, вчителів та науковців в регіонах, що найбільш постраждали від війни та відчувають брак нового житла — Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях», — розповів заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

Оновлені правила єОселі передбачають можливість придбати житло за програмою:

Віком до 10 років: ВПО, членам їх родин, за умови, що ті беруть іпотеку в інтересах ВПО — у всіх регіонах; військовослужбовцям та правоохоронцям, медикам, педагогам, науковцям, ветеранам та членам сімей тощо — в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.

Віком до трьох років: військовослужбовцям та правоохоронцям, медикам, педагогам, науковцям, ветеранам та членам сімей у решті регіонів. Всі інші громадяни зможуть купувати квартири і будинки віком до трьох років на всій території країни.

Також взяти участь у програмі не зможуть ВПО, якщо вони або члени їх родини вже отримали пільгову іпотеку коштом гранту Кредитної установи для відбудови (KfW).