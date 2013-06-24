Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегулює трансплантацію тканин в Україні. Відповідні зміни внесено відповідно до Закону України Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» з урахуванням Євродиректив та виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо трансплантації тканин.

Рішенням Уряду визначено порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки та використання тканин для трансплантації, а також вимоги до їх якості. Такий вид допомоги включатиме пересадку фрагментів кісток, сухожиль, зв’язок, судин, серцевих клапанів та інших структур опорно-рухового апарату і серцево-судинної системи.

«Попри повномасштабну війну ми робимо все можливе для того, щоб такий високотехнологічний вид медичної допомоги як трансплантація продовжував розвиватися. Сьогоднішнє рішення дасть можливість лікарням створювати госпітальні банки тканин. Це важливий крок для порятунку життів військових і цивільних, які отримали важкі травми, а також для надання допомоги пацієнтам із вродженими вадами та складними захворюваннями, що потребують реконструктивних і пластичних втручань. Сьогодні трансплантація людських тканин є тим напрямом медицини, який інтенсивно розвивається і надає широкі можливості для лікування досі невиліковних хвороб. Ми працюємо над тим, щоб українці мали доступ до найсучасніших медичних технологій, які раніше були доступні лише за кордоном», – зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками відповідатиме за ведення реєстру медичних закладів, які надають тканини та госпітальних банків тканин та моніторинг побічних реакцій і можливих ускладнень після трансплантації.

Наразі в Україні трансплантація тканин не проводиться, проте близько 20 тисяч українців щороку потребують таких операцій. Для порівняння, щорічно у США виконується понад 2,5 мільйона трансплантацій тканин. У Європі цю потребу забезпечують госпітальні банки тканин, які акумулюють та передають донорські матеріали до медичних установ.

Запровадження подібної системи в Україні дозволить рятувати життя пацієнтів, які потребують трансплантації тканин, та забезпечить якість та безпечність анатомічних матеріалів для запобігання передачі захворювань.

Нагадаємо, трансплантація – важлива галузь медицини, що дає шанс на життя багатьом українцям, які не мають іншого вибору. Кожна людина може написати згоду на донорство органів. Її потрібно віддати трансплант-координатору опорної лікарні чи центру трансплантації.