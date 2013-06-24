Уряд розподілив додатково 3,3 млрд грн на важливі проекти у сфері медицини. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 березня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За словами Глави Уряду, зазначені ресурси будуть виділені на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", на фінансування Національного інституту раку, Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин, а також на дитячу кардіологію в столиці. Крім того, кошти спрямують на розвиток університетської медицини та інші важливі проекти.

Денис Шмигаль наголосив, що сфера охорони здоровʼя є одним з пріоритетних напрямків відновлення.

«За останні 3 роки ми відновили повністю або частково майже 1000 медичних закладів», — підкреслив Прем'єр-міністр.