15 березня, на засіданні Кабінету Міністрів України було схвалено низку законопроектів, серед яких:

- «Про денонсацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків» та проект відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України;

- «Про внесення зміни до пункту 1 розділу IX «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України»;

- «Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державну міграційну службу України».7

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На сьогодні припинення дії Угоди зумовлено докорінною зміною обставин у відносинах між Україною і республікою білорусь, яка є співучасницею збройної агресії росії проти нашої держави. З огляду на це, Угода втратила актуальність, оскільки механізми співробітництва, передбачені нею, не застосовуються сторонами, і не може бути застосований.

Інший документ «Про внесення зміни до пункту 1 розділу IX «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України» передбачає збільшення на 15 тис. військовослужбовців загальної чисельності Державної прикордонної служби України.

З прийняттям Закону загальна чисельність Держприкордонслужби протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців.

Постанова «Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державну міграційну службу України» передбачає, що ДМС може приймати рішення щодо:

- розміщення осіб в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;

- реадмісії осіб;

- примусового видворення іноземців та осіб без громадянства з України;

- заборони в'їзду іноземцям та особам без громадянства в Україну.

Крім того, проектом акта передбачається уточнення або доповнення Положення № 360 в частині повноважень ДМС щодо:

- здійснення заходів, пов’язаних з примусовим поверненням іноземців та осіб без громадянства;

- контролю за здійсненням органами реєстрації реєстраційних дій, та в разі виявлених порушень направлення відповідному органу реєстрації припису про вжиття необхідних заходів та їх усунення, який є обов'язковим до виконання;

- ведення обліків;

- забезпечення роботи ситуаційного центру;

- міжнародного співробітництва;

- вжиття у межах своїх повноважень заходів із забезпечення доставки документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус від державного підприємства, на якому виготовлено відповідний документ та належить до сфери управління Мінекономіки, до територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС;

- проставляння апостиля на офіційних документах, що видаються ДМС, її територіальними органами або територіальними підрозділами, що стосуються сфери міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

- формування державного замовлення на підготовку фахівців та забезпечення підвищення їх професійного рівня у відповідній сфері, у тому числі із використанням електронних інформаційних ресурсів.

Прийняття зазначеного проекту акта сприятиме покращенню реалізації державної міграційної політики, як у особливий період, так і у мирний час.