З метою оптимізації мережі установ подвійного підпорядкування Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України Спільним наказом МОН України та НАН України від 17.09.2024 № 625/1331 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України виведено з підпорядкування Міністерства освіти і науки України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У зв’язку зі зміною подвійного підпорядкування та задля успішного завершення Міжнародним центром виконання у 2024 році науково-дослідних робіт, які фінансувалися за кошти Міністерства освіти і науки України у 2024 році, зокрема зі створення сучасних вітчизняних прототипів безпілотних авіаційних і наземних комплексів, систем інтелектуального управління та аналізу даних, виникла потреба передання частини бюджетних призначень в обсязі 2 920,0 тис. гривень, виділених МОН на 2024 рік, Національній академії наук України.

Ухвалення цього акта дозволить Міжнародному науково-навчальному центру інформаційних технологій та систем успішно завершити виконання науково-дослідних робіт, які фінансувалися за кошти Міністерства освіти і науки України у 2024 році.