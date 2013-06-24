5 грудня Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький та Міністр культури і національної спадщини Республіки Польща Ганна Врублевська відкрили у Варшаві виставку«Кабінет європейського мистецтва. Шедеври національного художнього музею України ім. Богдана та Варвари Ханенків у Києві». Виставку відкрито в історичних інтер’єрах Королівського замку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У своєму вступному слові Микола Точицький подякував Польщі за підтримку українського мистецтва, підкреслив символізм цієї виставки саме у Королівському палаці, який був зруйнований під час Другої світової війни, але був відновлений солідарними зусиллями польських громадян. За словами Міністра, така ж солідарність наших двох країн дозволить протидіяти російській агресії та відновити Україну після нашої спільної перемоги.